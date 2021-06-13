Первую пешеходную улицу выходного дня открыли в столице Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на правобережье столицы открыли первую пешеходную улицу выходного дня - «Demalys Promenade», передает МИА «Казинформ».

«Продолжаем преображать нашу столицу! Благоустраиваем все больше новых мест, где горожане и гости города могут проводить время на свежем воздухе. Сегодня на правобережье города открыли первую пешеходную улицу выходного дня. «Demalys Promenade» расположен на участке улицы А. Мамбетова (между ул. Кенесары и пр. Абая), в выходные и праздничные дни участок будет закрыт для движения автотранспорта. Пешеходная зона начинается со входной арки, на сцене, расположенной рядом с ней, будут проходить концерты и представления творческих коллективов, начинающих артистов. Далее по пешеходной улице находятся уголок художников, места для игры в шахматы, для национальных игр («асық ату» и «тоғыз қумалақ»), места для спортивных тренировок, зоны для выставок картин, книжные зоны, торгово-выставочная площадка с шатрами и т.д. Также установлены необычные инсталляции, качели, фотозоны из арт-объектов и т.д. Кроме того, особенностью «Demalys Promenade» является то, что он объединяет между собой пешеходный бульвар «Театральный» (ул. Омарова) и набережную города, где мы также ведем работы по благоустройству. На набережной появится своя смотровая площадка, также установим качели и т.д.», - сообщил в Instagram аким столицы Алтай Кульгинов.

Как отметил градоначальник, всего в текущем году в столице построят и благоустроят 150 дворов и 40 общественных пространств, это парки, скверы, бульвары.

«Среди них, к примеру, благоустройство нового пляжа в Триатлон-парке, в Президентском парке - плавучую дощатую набережную, возле Дворца школьников откроем ещё один скейт-парк, под мостом под пр. Кабанбай батыра (со стороны микрорайонами Самал) благоустроим ещё одно подмостовое пространство) и т.д. К примеру, в прошлом году благоустроили свыше 76 гектаров территорий. Тогда впервые благоустроили подмостовые пространства, где есть зоны для занятий спортом, скейт-площадка, футбольные и баскетбольные зоны и т.д. Столицу развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Это в первую очередь, когда город - комфортный для людей. Для комфортного времяпровождения на улице и улучшения экологии, проводим масштабные работы по озеленению города. Деревья, которые являются лёгкими города, высаживаем во всех районах столицы. Таким образом, уже сейчас своего рода экологических зон в городе стало в разы больше. Будем и дальше работать над увеличением количества комфортных общественных пространств!» - резюмировал А.Кульгинов.

По информации пресс-службы акимата, в пространстве, простирающемся примерно на километр, предусмотрены различного рода мероприятия и шоу: фестивали, выступления театров, Столичного цирка, концерты взрослых и детских творческих коллективов. Свое место также обретут рукодельницы, любители чтения и рисования, ярмарочная площадка. Не обойдут стороной любителей физкультуры - это станет любимым местом для тренировок по таким видам спорта, как каратэ киокушинкай, муай тай, художественная гимнастика, йога и других видов развлечений. Люди могут не только гулять, дышать свежим воздухом, но и проводить время с пользой. Особенно здесь будет интересно для старшего поколения и детей. По крайней мере, у столичного акимата программа расписана на все лето. «Demalys Promenade» будет работать только в выходные и праздничные дни. Только в эти дни будут организованы концерты и предусмотрена развлекательная программа.

В свою очередь особую важность проекта подчеркнул глава Центра урбанистики Елнар Базыкен. Она состоит в безбарьерном доступе пространства для маломобильных граждан.

«Раньше здесь была проезжая часть из асфальта. Мы его заменили на брусчатку. Выровняли все в один безбарьерный уровень. Сегодня у нас маломобильных граждан более 30%. Для удобства перемещения всех граждан столицы мы создали один безбарьерный уровень», - указал он.

Как рассказал аким района Сарыарка Есет Байкен, руководство города выбрало этот отрезок улицы А. Мамбетова для «Demalys Promenade» не случайно. Здесь находится старинное здание с более чем столетней историей, охраняемое государством «Дом П. Г. Моисеева, «Библиотека Абая», а также дома, где жили люди старшего поколения, внесшие вклад в процветание страны. Основной целью размещения пешеходного пространства в этой части города - это реновация исторической части столицы, с другой стороны.

Все мероприятия, проходящие на пространстве «Demalys Promenade», будут проводить с соблюдением санитарных требований.



