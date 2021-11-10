Первую партию вакцины Pfizer доставят в Алматы 10 ноября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первую партию вакцины Pfizer планируют доставить 10 ноября в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительной информации сегодня, 10 ноября, в 19:45 авиакомпанией Qatar Airways будет доставлена партия вакцины Pfizer», - сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что до 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Pfizer в объеме 379 тысяч доз.

«В целях обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции закуплено 4 млн 230 тыс. доз, что позволит охватить 2 млн 115 тысяч человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте 12 – 17 лет, беременные в сроке 16 – 37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов», - сказал министр.