+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -1 °С
USD 429.22 EUR 497.59
RUB 6.05 CNY 67.17
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Первую партию вакцины Pfizer доставят в Алматы 10 ноября

10 Ноября 2021 09:45
Поделиться:
Первую партию вакцины Pfizer доставят в Алматы 10 ноября

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Первую партию вакцины Pfizer планируют доставить 10 ноября в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Где будут прививать школьников, рассказал Алексей Цой
Первую партию вакцины Pfizer планируют поставить до 15 ноября - Алексей Цой Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса

«По предварительной информации сегодня, 10 ноября, в 19:45 авиакомпанией Qatar Airways будет доставлена партия вакцины Pfizer», - сообщили в пресс-службе аэропорта Алматы.

Министр здравоохранения Алексей Цой заявил, что до 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Pfizer в объеме 379 тысяч доз.

«В целях обеспечения доступа детей, беременных и кормящих женщин к вакцинации против коронавирусной инфекции закуплено 4 млн 230 тыс. доз, что позволит охватить 2 млн 115 тысяч человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте 12 – 17 лет, беременные в сроке 16 – 37 недель беременности и кормящие женщины через 42 дня после родов», - сказал министр.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Где будут прививать школьников, рассказал Алексей Цой
Первую партию вакцины Pfizer планируют поставить до 15 ноября - Алексей Цой
Ревакцинация стартует в Казахстане с 22 ноября
Сколько казахстанцев вакцинировались от коронавируса
Популярное
1 Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
2 Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
3 Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
4 Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
5 Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
6 Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Читайте также
Коронавирус в Казахстане: три региона – в «красной» зоне
Более 38 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
Как запрет на ввезенные без регистрации автомобили из России повлиял на авторынок РК
Новый аким назначен в Аккольском районе Акмолинской области
Подозреваемого в убийстве девушки задержали в Алматы
Будут ли останавливать авто с российскими номерами - комментарий МВД РК
Взятку полицейскому пытался дать водитель КамАЗа в Акмолинской области
Убийство Аяжан Едиловой: началось главное судебное разбирательство
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив