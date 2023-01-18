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      Образование

    Первую опорную школу открыли в Актюбинской области

    18 Января 2023, 11:09

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В селе Бестамак Алгинского района презентовали первую опорную школу региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В Бестамакской средней школе обучаются 770 детей. В рамках благотворительного проекта фонда «Қазақстан халқына» в школе полностью обновили материально-техническую базу - оснащены 27 учебных кабинетов и школьные мастерские, открыли кабинеты дополнительного образования - STEM лабораторию, АРТ-студию, телестудию, библиотеку с коворкинг-зоной. На эти цели выделено почти 250 млн тенге.

    «По поручению Главы государства с 2023 года в Казахстане реализуется национальный проект «Комфортная школа». Цель проекта – строительство школ по единому стандарту, системное решение проблемы нехватки ученических мест.

    Наряду с ней действует не менее важный проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности», финансируемый фондом «Қазақстан халқына». Сельские опорные школы, перенимающие методики преподавания от НИШ, появятся еще в нескольких районах нашей области. Реализация проекта позволит сельским школьникам иметь доступ к качественному образованию в местности, в которой они проживают, а также консолидировать образовательные ресурсы», – отметил аким области Ералы Тугжанов.

    Фондом устойчивого развития образования и специалистами партнера проекта АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» завершена работа по анализу образовательной среды и качества преподавания в школе, сформированы рекомендации по развитию, увеличению качества образования, а также определены курсы повышения квалификации, необходимые для учителей.

    Проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» направлен на повышение качества образования, внедрение наилучших педагогических практик и методик, обеспечение необходимой материально-технической базой опорных школ.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Образование Фонд «Қазақстан халқына»
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