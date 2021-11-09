Первую онлайн-платформу для родителей особенных детей запустили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане запустили первую информационную онлайн-платформу для родителей детей с особенностями развития «Ozim Platform, передает МИА «Казинформ».

В столице прошла презентация мобильного приложения Ozim Platform. Разработчики приложения - выпускники Высшей Школы Образования Назарбаев Университета, Асем Тажиева, Мария Ипполитова и Дана Мамбеталина, продемонстрировали возможности приложения и рассказали, что привело к идее его создания.

В условиях глобальной пандемии Covid-19 родители детей с особенностями развития и профильные специалисты столкнулись со сложностями в организации образовательных и реабилитационных процедур для детей.

«Я как мама ребенка, нуждающегося в раннем вмешательстве, также испытала на себе невозможность проведения реабилитации во время пандемии», - говорит основательница проекта Тажиева Асем.

Данный опыт послужил мотивацией для обучения и информирования родителей в режиме онлайн. Оптимальным решением стало создание мобильного приложения в виде информационной платформы для родителей детей с особыми потребностями, которое включает в себя не только теоретические материалы, но и практические занятия с ребенком в домашних условиях на казахском и русском языках.

Проектная команда Ozim Platform провела исследование об информационных потребностях родителей, которое выявило, что родители остро нуждаются в статьях от профильных специалистов с важной информацией о диагнозах, в видеоматериалах для практической работы с ребенком в домашних условиях, в единой базе данных различных реабилитационных организаций, рекомендациях и консультациях от психологов и юристов. Итогом работы стало мобильное приложение Ozim Platform на базе Android и IOS.

На презентации проекта выступили специалисты по раннему вмешательству: врач-реабилитолог Латиф Парпиев, победитель конкурса 100 новых лиц Казахстана 2021, а также Юстина Виктория, дефектолог с 8-ми летним стажем. Видео с их уроками и мастер-классами уже доступны на платформе.

Они также рассказали, что для специалистов важно участвовать в подобных проектах, так как это позволяет достичь гораздо более широкую аудиторию и помочь большему количеству детей: «В первую очередь площадка создана для того, чтобы мы могли делиться опытом во благо детей и помогать дистанционно. Потому что, к сожалению, всех детей мы не можем охватить, но мы можем дать возможность дистанционно участвовать, наблюдать, получать какие-то знания и опыт. На сегодня есть отдаленные регионы Казахстана, где действительно тяжело со связью и со специалистами. Есть такие регионы, где совершенно нет специалистов. Может быть есть коррекционный педагог, но нет сурдопедагога, дефектологов и многих других. И платформа помогает родителям ознакомиться с нарушениями и начать работать с какими-то навыками детей самостоятельно, пока они не смогут поехать на консультацию в большой город, где есть весь спектр услуг».

Эксперт по диджитал-инклюзии Зият Абдыкаимов проводил аудит доступности приложения для незрячих и слабовидящих людей. Уже на этапе разработки команда консультировалась с Зиятом по обеспечению доступности технологии и исправляла технические несовершенства, ограничивающие доступ для данной группы людей.

Зият в своем выступлении акцентировал внимание: «Команда Ozim Platform обратилась ко мне с вопросом доступности еще на этапе планирования приложения. Попросили участвовать в тестировании продукта. Я сразу согласился - когда еще будет такой проект, который так ответственно подойдет к вопросу доступности своего приложения? Мне кажется, доступность - это в первую очередь в головах. И это не про деньги и ресурсы, а скорее про ценности и зрелость организации и компании. Мой посыл в том, что нам уже давно пора обсуждать, создавать и учитывать доступность не только в архитектуре, но и в цифровом мире».

На презентации присутствовали родители детей с особыми потребностями, и дали свой отзыв о продукте: «Создан очень важный и нужный инструмент помощи, доступный каждому. Вспоминая себя, знаю, как важно в начале все структурировать, помимо тревог, переживаний, есть еще страх незнания, и он сильно сбивает с пути. Такие приложения, как Озим, как раз становятся путеводителем, помощником, где можно не просто найти нужную информацию, но и найти единомышленников, и получить обратную связь. Уверена, что у проекта колоссальное будущее, верю в это! И чем больше люди с особыми потребностями будут видеть заботу других людей, тем больше шансов построить очень принимающее, понимающее и толерантное общество».

Также на презентации дистанционно присутствовал представитель фонда Аружан Саин «Добровольное общество «Милосердие» Руслан Сармурзаков. Он отметил что «есть цель - это помочь детям найти более качественную жизнь, помочь родителям среагировать, воспользоваться всеми уроками, найти специалистов, которые могут помочь, информацию которая может помочь. Очень важно самое ранее вмешательство. И я очень надеюсь, что качество жизни детей, родителей, в том числе тех, кто воспользуется этим приложением и найдут необходимую информацию, выйдет на максимум и максимально долго продержится».

В проект Ozim platform вовлечен эксперт в области инклюзии Ассистент профессор Высшей Школы Образования Назарбаев Университета Рита Каша. На презентации профессор отметил важность исследований, сказав: «Я хотела бы несколько слов сказать на тему исследования. Я рада за хорошую практику, что вы осуществили приложение на основе исследования. Одна из страниц в приложении будет именно на тему исследований мирового уровня, где статьи будут предлагаться вкратце на русском и казахском языках, и пользователь сможет узнать, прочитав какие есть признания, заключения и дебаты, обсуждения разных вопросов по особенным потребностям детей в плане реабилитации, а также практики инклюзивного образования».

В ходе презентации Ozim Platform гости смогли не только протестировать и дать обратную связь по приложению лично команде разработчиков, но и обсудить другие вопросы касательно развития инклюзии и взаимодействия между профильными специалистами и родителями детей с особыми потребностями.

Социальный проект Ozim Platform имеет особую важность для расширения доступа к знаниям о раннем вмешательстве, а также развития инклюзии в Казахстанском обществе. Создатели отмечают, что в приложение будет дополняться материалами, к работе уже привлечены специалисты по раннему вмешательству и представители фондов по работе с детьми с особенностями развития.