Первую многопрофильную IT-школу открыли в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане открыли специальный IT-Hub. Первая многопрофильная IT-школа в области ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Ознакомившись с работой нового образовательного учреждения, расположенного в здании Turkistan Hub, аким области Дархан Сатыбалды встретился с молодыми представителями сферы IT региона.

В современной школе Dosti IT School есть курсы по более чем 20 направлениям. В новом учебном заведении тренируются победители международных и республиканских конкурсов в сфере IT, знатоки цифровой сферы. Здесь можно обучать более 80 детей одновременно.

Школа оснащена современным оборудованием и кабинетами робототехники. Для учащихся разработаны специальные образовательные программы, направленные на развитие у детей цифровых знаний и умений.

Аким области отметил широкое распространение IT в сельских школах.

«В нашей стране большое внимание уделяется цифровизации в сфере образования. Спрос на профессионалов в данной сфере очень высок. Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил задачу подготовить высококвалифицированных IT-специалистов. Мы должны поддерживать обучение детей оцифровке. Для этого надо открывать больше IT-школ, в том числе и в селах», - сказал Дархан Сатыбалды.

Специфика ІТ школ - специализация в области ІТ-технологий, раннее профилирование, углубленное обучение робототехнике и программированию, 5D-моделирование. С каждым годом количество IT-школ продолжает расти. Инвесторы планируют открыть еще две школы.

В школе можно учиться с 10 лет. Учащиеся работают с программами С++ и Python, используемыми мировыми компаниями. Курсы профессионального программирования предназначены для обучения разработке программного обеспечения для систем, управляющих платформами микроконтроллеров. В новой школе открыты курсы робототехники и 3D-моделирования Blender. Лабораторные или практические занятия можно проводить в лаборатории NGT Lab.

Акиму области в выставочном зале презентовали продукцию мехатроники, то есть продукты программирования, электроники, механики, электрики и пневматики. На выставке представили оборудование и устройства, разработанные по производственной робототехнике, роботов, работающих на искусственном интеллекте, стенды автоматизации и управления. Здесь разместили специальный полигон, где передвигаются роботизированные автомобили и роботы. Также был продемонстрирован макет камеры «Сергек», датчик IoT и интерактивная карта Казахстана, показывающая количество камер, установленных в регионах.











































