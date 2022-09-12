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    Первую линию ЛРТ запустят к 2027 году в Алматы

    12 Сентября 2022, 11:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Аскар Амрин заявил, что в крупных городах мира население в основном передвигается скоростным транспортом - метро, ЛРТ, БРТ. Автобусы, велосипеды, самокаты используются для того, чтобы добраться до ближайшего скоростного общественного транспорта или для поездок на короткие дистанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, предлагается за счет введения выделенных полос и развития интеллектуальных транспортных систем увеличить скорость движения автобусов и троллейбусов.

    В Алматы до 2025 года будет продлена действующая линия БРТ до полицентра «Восточные ворота» и запущена новая линия БРТ по проспекту Райымбека. В 2025 году будет введена эксплуатацию станция метро Калкаман, начнется строительство следующих трех станций в западном направлении. К 2027 году запустим первую линию скоростного легкорельсового трамвая по улице Толе би», - сказал Аскар Амрин на заседании маслихата.

    Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что вопрос строительства линейно-рельсового транспорта (ЛРТ) будет решен до начала октября этого года.

    Строительство линии ЛРТ планировали начать еще в 2020 году. Инвестиционная стоимость проекта согласно ТЭО оценивалась в 94 203 млн тенге с НДС.

    В конце ноября 2021 года в акимате сообщили, что нашелся инвестор. Предварительно маршрут ЛРТ должен был проходить по улице Толе би в западном направлении.

    Фото: almaty-lrt.kz

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Транспорт
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