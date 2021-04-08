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    Первую крупную партию вакцины «Спутник V» доставили в Армению

    8 Апреля 2021, 18:53

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Первая крупная партия вакцины «Спутник V» доставлена в Армению, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ереванский офис «Россотрудничества».

    В ночь на 8 апреля в Армению прибыла первая крупная партия вакцины «Спутник V» - 15 тысяч доз. В аэропорту груз с вакциной встречали советник посольства России в Армении Павел Курочкин, генеральный директор Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА Артавазд Ванян и представитель «Россотрудничества» в Ереване Андраник Арзуманян.

    «Вакцинирован будет в первую очередь слой населения, находящийся в зоне риска. Я хотел бы отметить, что это продолжение той широкомасштабной поддержки, оказываемой Армении со стороны России в борьбе с пандемией коронавируса», - заявил Павел Курочкин.

    Накануне Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе рабочего визита в Россию заявил, что Ереван ожидает первую партию российской вакцины. По словам главы армянского кабмина, Армения нуждается в более чем миллионе доз вакцины.

    Вакцинация против COVID-19 в Армении носит добровольный характер. Ранее в Армению была доставлена пробная партия вакцины «Спутник V», которой были привиты 600 лиц из групп риска. 28 марта текущего года в Армению была доставлена первая партия (24 тысячи доз) вакцины Astra Zeneca, приобретенная в рамках инициативы Covax Facility, которая будет применяться для массовой вакцинации граждан. Приоритет при вакцинации граждан страны отдается группам риска: медработникам, лицам от 65 лет и старше, пациентам с хроническими заболеваниями от 16 до 64 лет, постояльцам и сотрудникам центров по уходу за пожилыми людьми.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Минздрав РК Здравоохранение Армения Коронавирус в мире Вакцинация
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