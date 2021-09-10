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    Первую команду осеннего призыва из столицы отправили в Пограничную службу КНБ РК

    10 Сентября 2021, 19:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня первая команда молодого пополнения осеннего призыва из города Нур-Султан отправилась в ряды Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Всего из города Нур-Султан за осенний призыв 2021 года в воинские части отправятся более 700 призывников в возрасте от 18 до 27 лет.

    «В первую очередь отправляем будущих пограничников. Так как для их подготовки по охране рубежей страны требуется 2-3 месяца. По прибытию молодого пополнения отслужившие установленный срок срочной службы солдаты увольняются в запас. После отправки пограничников переходим к комплектованию молодым пополнением воинских частей Вооруженных Сил, Службы государственной охраны и Национальной гвардии Республики Казахстан», - сообщил начальник Департамента по делам обороны города Нур-Султан полковник Мурат Берекполов.

    Срок срочной воинской службы 12 месяцев.

    Работа призывной комиссии стартовала с начала сентября. Право на освобождение и отсрочку от призыва предоставляется решением призывной комиссии согласно Закона Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих».

    Одной из главных новостей текущей призывной кампании является возможность предоставления призывниками документов для получения освобождения и отсрочки от призыва в режиме онлайн. Для этого необходимо авторизоваться на портале elicense.kz, во вкладке «Безопасность» выбрать из списка нужную услугу и государственный орган. Далее, заполнив представленные и дополнительные поля и указав причину отсрочки или освобождения, а также место состояния на воинском учете, и загрузив электронные копии документов, необходимо подписать заявление с помощью ЭЦП. Призывная комиссия рассматривает заявление с приложенными файлами и выносит заключение об освобождении от призыва на воинскую службу или предоставлении отсрочки от призыва, либо мотивированный отказ в оказании государственных услуг.

    С целью снижения непосредственного контакта с населением в условиях пандемии, а также автоматизации процесса оповещения в ходе весеннего призыва в пилотном режиме проводится рассылка SMS-сообщений призывникам, подлежащим призыву на срочную воинскую службу. Непосредственная отправка сообщений осуществляется сервисом службы 1414 Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

    В случаях уклонения граждан от призыва на срочную воинскую службу совместно с Департаментом полиции города будут проводиться розыскные мероприятия. В этом случае законодательством предусмотрены соответствующие меры наказания.

    В ходе осеннего призыва ПЦР-исследование призывников будет проводиться дважды: на сборных пунктах при призыве и в воинских частях – по прибытию молодого пополнения.

    Осенний призыв продлится до конца декабря.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Армия КНБ
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