Первую дозу вакцины от КВИ получили 95% узбекистанцев

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 95 % населения старше 18 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ на сегодняшний день в стране использовано 57 млн 350 тыс. 731 доза вакцины, из которых первую дозу получили 20 млн 520 тыс. 52 человека, второй дозой привилось 16 млн 826 тыс. 588 человек, третьим компонентом (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) и бустерной дозой привились 20 млн 4 тыс. 91 узбекистанец.

«Показатель вакцинации первой дозой составляет 95,6 % взрослого населения страны, подлежащего вакцинации», - сообщает Минздрав РУ.

В ведомстве добавили, что для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 18 лет использовано 1 млн 568 тыс. 882 дозы вакцины, в том числе первой дозой привито 850 тыс. 948 детей, второй дозой – 669 тыс. 571, и бустерной дозой – 48 тыс. 363 подростка.

Ранее сообщалось, что вакцинация в Узбекистане осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа 2021 года был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.



