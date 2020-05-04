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    Первую доврачебную помощь научат оказывать студентов и школьников в Актобе

    4 Мая 2020, 08:46

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Студентов и школьников Актобе обучат оказывать первую доврачебную помощь в рамках грантового проекта на базе университета имени Кудайбергена Жубанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в университете будет открыт первый в стране Польско-Казахский региональный центр образования безопасности и спасения, где будут обучать первой доврачебной помощи студентов и школьников области.

    Методам первой неотложной помощи будут обучать на современном европейском оборудовании, которое будет максимально реалистично симулировать ситуацию. Непосредственными участниками проекта станут все преподаватели университета и студенты, а также партнёрские организации – школы Актюбинской области. Предварительно обслуживающий персонал центра современным требованиям к первой доврачебной помощи обучат польские эксперты.

    Благодаря проекту в университете Жубанова с 2021-22 учебного года будет внедрена новая программа обучения первой домедицинской помощи для всех без исключения студентов. По итогам прохождения обучающей программы студенты будут получать сертификаты, их знания будут соответствовать самым передовым мировым требованиям к этому процессу.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    ОБСЕ Актюбинская область Вузы
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