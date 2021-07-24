Первую для Казахстана медаль в Токио выиграл Елдос Сметов

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио завершился поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

«Первая медаль в Токио! Елдос Сметов - бронзовый призёр Олимпиады-2020», - отмечается на странице Национального олимпийского комитета в Instagram.

В поединке за бронзовую медаль, казахстанский дзюдоист, представляющий Казахстан в весовой категории до 60 кг, одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа.

Напомним, в полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.

Добавим, что в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.