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    Первую для Казахстана медаль в Токио выиграл Елдос Сметов

    24 Июля 2021, 16:24

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В Токио завершился поединок за бронзовую награду Олимпийских игр. Елдос Сметов принес первую награду в актив #teamKZ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

    «Первая медаль в Токио! Елдос Сметов - бронзовый призёр Олимпиады-2020», - отмечается на странице Национального олимпийского комитета в Instagram.

    В поединке за бронзовую медаль, казахстанский дзюдоист, представляющий Казахстан в весовой категории до 60 кг, одержал уверенную победу над соперником из Нидерландов Торнике Тсакодеа.

    Напомним, в полуфинальной схватке Сметов уступил японцу Наохисе Такато.

    Добавим, что в активе казахстанца уже есть серебряная награда Олимпийских игр. Ее Сметов завоевал на Олимпиаде-2016 в Рио.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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