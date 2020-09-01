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Первоочередной задачей Сената является законодательное обеспечение приоритетов Послания– Маулен Ашимбаев

1 Сентября 2020 13:55
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Первоочередной задачей Сената является законодательное обеспечение приоритетов Послания– Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первоочередной задачей Сената является законодательное обеспечение приоритетов, обозначенных в Послании Главы государства. Об этом сообщил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. В Послании были подняты очень важные вопросы, вы об этом знаете. Глава государства обозначил первоочередные приоритеты касательно роста экономики. Он остановился на вопросах восстановления экономики страны, продолжения реформ в политической и социально-экономической сферах. Нашей первостепенной задачей является законодательное обеспечение обозначенных в Послании приоритетов. Летом в стране была сложная эпидемиологическая ситуация, сейчас мы знаем, что ситуация стабилизируется. Но, как был отмечено в Послании, мы должны особое значение придавать санитарно-эпидемиологическим мерам», – сказал М.Ашимбаев.

По его словам, во время парламентских каникул сенаторы вели мониторинг работ по борьбе с пандемией в регионах, принимали участие в решении актуальных вопросов, контролировали расходование выделенных средств.

«Ситуация была под контролем, но были отмечены и погрешности. В связи с этим, в ближайшее время в Сенате будут организованы специальные обсуждения, сенаторы направят в Правительство соответствующие депутатские запросы и предложения. В том числе, в рамках поручений Главы государства, нами будет продолжена работа по принятию законов по борьбе с пандемией», – сказал председатель Сената.


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#Сенат   #Послание Президента РК-2020  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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