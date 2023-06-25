Первоначальный взнос по программам «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ» исключать не будут

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность исключения первоначального взноса по программам «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Первоначальный взнос по займу является страхованием финансовых рисков для залоговых займов и, как следствие, кредитных рисков. Исключение или снижение размера первоначального взноса увеличит ежемесячную финансовую нагрузку на заемщика», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Вместе с тем, по его словам, для оказания финансовой поддержки социально-уязвимым слоям населения в части оплаты первоначального взноса по льготным ипотечным программам местными исполнительными органами выделяются жилищные сертификаты в виде социальной помощи или социальной поддержки в форме бюджетного кредита.

Ранее депутаты Мажилиса предложили исключить первоначальный взнос в программах «Бақытты отбасы» и «Шаңырақ» в целях повышения доступности жилья для населения.