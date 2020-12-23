Первому казахстанскому центру управления спутниками «Kazsat» исполнилось 15 лет

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – 15 лет назад, в декабре 2005 года в эксплуатацию был введен первый объект наземной космической инфраструктуры Казахстана - Центр космической связи (ЦКС) «Акколь», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Задача высокой государственной важности создания наземного комплекса управления (НКУ) космическими аппаратами и системы мониторинга связи была поручена АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС), созданному Постановлением Правительства Республики Казахстан 18 марта 2004 года. Так началось формирование казахстанской космической системы связи и вещания «Kazsat».

Экс-руководитель АО «РЦКС» Виктор Лефтер, который был во главе предприятия 14 лет, вспоминает, каким был дух того времени.

«Для меня было большой неожиданностью, когда Агентство информатизации и связи РК предложило мне возглавить работу по созданию нового предприятия. Посыл был политический: Казахстан имеет космодром Байконур, с которого запускаются сотни космических аппаратов, а своего спутника связи до сих пор не имеет. Решение о создании космической системы связи в стране было принято на высшем государственном уровне. Динамика роста экономики была высокая, потребность в мобильной связи была острой. Для обеспечения реальной безопасности и независимости государства необходимо было отказаться от услуг иностранных операторов связи, которые на этом зарабатывали большие деньги. Была огромная поддержка Правительства страны и воодушевление всех людей, кто был причастен к этому космическому проекту», - рассказал В. Лефтер.

Требования к выбору строительства центра космической связи были очень высокими, в первую очередь, по электромагнитной обстановке местности (ЭМО). Оказалось, что заброшенный пионерский лагерь «Энергетик» в лесной зоне поселка Акколь в ста километрах от Астаны был самым подходящим по этим параметрам. «Первое, что мы увидели, приехав на место бывшего детского лагеря, была ракета, сооруженная из толстых металлических прутьев. Для нас это был символический знак: космический центр должен быть здесь. Мы эту ракету до сих пор храним», - поделился воспоминаниями Виктор Лефтер.

ЦКС «Акколь» площадью более 8 га был построен в рекордные 9 месяцев. Параллельно шла разработка первого казахстанского спутника связи, отбор специалистов по всему Казахстану. Из тысячи инженеров-связиcтов была сформирована первая группа из 30 человек, которая приступила к работе на объекте. Сегодня в ЦКС «Акколь» из 80 сотрудников более 50 представляют инженерный состав, костях которого по-прежнему образуют специалисты первого набора.

В состав ЦКС «Акколь» входят: центр управления полетами космическими аппаратами (ЦУП), радиотехнические средства командно-измерительных систем, система мониторинга связи (СМС), система связи и передачи данных.

За эти годы ЦКС «Акколь», назначение которого - управление, контроль и поддержание технических и баллистических характеристик спутников «KazSat», был дважды модернизирован по программе космических аппаратов «Kazsat-2» и «Kazsat-3».

Сегодня казахстанская космическая система связи и вещания «Kazsat» состоит из двух спутников связи «Kazsat-2» и «KazSat-З» и двух наземных комплексов управления - основного Центра космической связи «Акколь» в Акмолинской области и резервного ЦКС «Көктерек» в Алматинской области.

На важном стратегическом объекте всегда царит порядок и по-военному жесткая дисциплина: ключевые посты ЦКС «Акколь» занимают офицеры, прошедшие школу военно-космических сил, космодрома Байконур. Вот уже в течение 9 месяцев ограничительные меры ужесточены в связи с пандемией коронавируса.

Как рассказал директор ЦКС «Акколь» Кайрат Тельгарин, загрузка космической системы связи «Kazsat» на данный момент составляет порядка 74%, работа идет в штатном режиме. Специалисты ведут круглосуточное управление и мониторинг комических аппаратов, обеспечивая получение качественного сигнала из космоса для потребителей.

С августа 2018 года АО «РЦКС» стабильно, на 100 % обеспечивает рынок услуг информационных технологий и телекоммуникаций путем предоставления аренды транспондерной емкости операторам спутниковой связи. Сегодня услугами спутников связи «Kazsat» пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций спутниковой связи, размещенных на территории страны.

«Общий доход от эксплуатации космической системы связи в период с 2011 по 2019 год составил более 29 млрд. тенге, общих налогов в государственный бюджет перечислено более 6 млдр. тенге. По итогам 2019 года РЦКС получил чистую прибыль около миллиарда тенге, которая полностью была перечислена в государственную казну», - сообщил председатель правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев.

Большая доля этого успеха АО «РЦКС», безусловно, принадлежит основному объекту космической связи Казахстана – центру космической связи «Акколь». В честь 15-летия центра коллектив поздравили руководители предприятия и вручили лучшим сотрудникам ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Среди награжденных звания «Үздік байланысшы» был удостоен Галымжан Микишев - начальник отдела мониторинга связи ЦУМ ЦКС «Акколь». Галымжан Сапарович теперь уже ветеран предприятия. С первых лет работает в Аккольском центре космической связи Александр Николаевич Стыцура - заведующий сектором баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦКС «Акколь». Гордится тем, что вот уже четыре года рядом с ним в дружном коллективе центра трудится его сын Алексей - ведущий инженер ЦУПа. Отец и сын за вклад в развитие космической связи Казахстана были награждены грамотами министерства и предприятия.

«Представьте, если бы не было наших собственных казахстанских спутников, услуги по связи, телевещанию, интернету наши соотечественники получали бы через иностранные спутники. Обеспечение страны космической связью - это дело государственной важности. Для нас созданы Все условия для жизни и хорошей работы, и мы с благодарностью и осознанием ответственности выполняем свою миссию космических связистов», - говорит Александр Стыцура.

Все сотрудники ЦКС «Акколь живут в многоэтажном благоустроенном доме в нескольких километрах от центра. Об этом можно прочитать в материале «Трава у дома»: где живут специалисты космической связи Казахстана.

Среди актуальных и важных перспективных проектов АО «РЦКС» – создание замещающего спутника «Kazsat-2R». Особенностью нового проекта будет то, что его реализация планируется с участием казахстанских инженеров космической техники и использованием казахстанской производственной площадки Национального космического центра в городе Нур-Султане.