Первоклассников будут прививать от туберкулеза в Алматинской и Жетысуской областях

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Алматинской и Жетысуской областях осложняется, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента, заболеваемость за 6 месяцев этого года в сравнении с прошлым годом увеличилась на 22,7%, среди детей до 14 лет рост на один случай.

«С начала сентября текущего года во всех школах областей проведут ревакцинацию учащихся первых классов против туберкулеза. До привития вакциной БЦЖ (бацилла Кальметта-Герена) ставится проба Манту. Многие считают реакцию Манту прививкой, но это не прививка, а кожная аллергическая проба, позволяющая выявить готовность иммунитета к туберкулезу и раннее выявление заболевания у ребенка. Проба Манту проводится туберкулином, туберкулин-аллерген не вызывает заболевание», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

В сентябре в Алматинской и Жетысуской областях на реакцию Манту по плану подлежит 46 123 учащихся первых классов.



