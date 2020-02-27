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    Первого марта в столице стартует акция «Ардагерлерге мың алғыс»

    27 Февраля 2020, 09:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первый день весны по инициативе городского штаба волонтеров в Нур-Султане стартует масштабная акция «Ардагерлерге мың алғыс», посвященная Дню благодарности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султан.

    В этот день волонтеры поздравят ветеранов войны и тружеников тыла. Они будут навещать дома ветеранов, вручать им продуктовые корзины. По словам организаторов, цель акции – привлечение внимания общественности к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения как важнейших духовно-нравственных ценностей, оказание посильной помощи ветеранам, а также укрепление единства народа Казахстана.

    «День благодарности – это выказывание уважительного отношения каждого гражданина страны друг к другу. Именно в этот день мы даем старт акции «Ардагерлерге мың алғыс», которая ознаменует начало подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В течение года в акции примут участие около пяти тыс. волонтеров», – сообщил руководитель КГУ «Астана жастары» Чингиз Тлеулин.

    На сегодняшний день инициативу поддержали более 200 волонтеров – школьники, студенты колледжей и вузов, молодежные организации, представители неправительственного сектора и этнокультурных объединений.

    С первого марта до конца года в рамках акции будет проведен комплекс мероприятий, в том числе: вручение продуктовых корзин, оказание помощи по благоустройству и обустройству жилья ветеранов, посещение домов ветеранов войны, проведение профилактического медицинского осмотра. Так, волонтеры РОО «Молодые медики Казахстана» планирует провести профилактический медицинский осмотр ветеранов войны и тружеников тыла.

    Акцией будут охвачены более 400 ветеранов войны и тружеников тыла.

    Последующие юбилейные мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, будут отмечаться и сопровождаться разного рода практическими мерами в рамках празднования национальных и государственных праздников до конца 2020 года.

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    Астана Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Дата Память Общество Молодежь Волонтёрство
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