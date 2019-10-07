Первого казахского олимпийского чемпиона поздравили юбилеем в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы состоялось торжественное мероприятие в честь 75-летия первого олимпийского чемпиона казахского происхождения Алжана Жармухамедова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На праздничный вечер победитель Мюнхенской Олимпиады по баскетболу специально прилетел из Москвы. Гостями мероприятия стали директор дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК Елсияр Канагатов, руководитель управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов, а также многие другие деятели культуры и спорта.

В ходе мероприятия Алжану Жармухамедову были вручены поздравительные письма от имени президента НОК РК Тимура Кулибаева и акима города Алматы Бахытжана Сагинтаева. Также прославленный спортсмен получил почетную медаль и премию общественного фонда Assyltas из рук мецената Дулата Тастекеева.

Чествование спортсмена завершилось традиционным для казахского народа обычаем - шапан жабу. Организатором вечера стал общественный фонд Assyltas.

Алжан Жармухамедов родился 2 октября 1944 года в казахском селе Таваксай Южно-Казахстанской области, недалеко от узбекской границы и Ташкента. Он в составе сборной СССР по баскетболу стал чемпионом Олимпиады 1972 года.