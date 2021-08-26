Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Первое «золото» в Токио: опубликовано видео торжественного вручения

    26 Августа 2021, 18:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Паралимпийских играх-2020 в Токио сборная Казахстана пополнила свою медальную копилку первой медалью, которая сразу же оказалась золотой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Отечественный пауэрлифтер Давид Дегтярев успешно реализовал все свои три попытки и поднялся на первую строчку пьедестала. Для нашей страны эта медаль стала первой на играх. Француз Аксель Бурлон стал вторым, а «бронзу» взял Димитриос Бакохристос из Греции.

    Стоит отметить, что сборная Казахстана, взяв «золото» поднялась на 15-ю строчку в медальном зачете. Лидером на играх является Китай — 23 медали, Великобритания вторая — 17, россияне — третьи (16).

    Автор:

    Спорт Олимпиада Япония Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай