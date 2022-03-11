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    Первое заседание Водного совета состоялось в Правительстве РК

    11 Марта 2022, 14:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Водного совета, в ходе которого рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызской Республикой и водообеспечения южных регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    В целях совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане создан Водный совет под председательством Премьер-Министра РК. Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.

    Казахстанская и кыргызстанская стороны заключили договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергией и водообеспечением.

    «В приоритете – обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан является основной задачей Правительства. Данный вопрос находится на особом контроле», — отметил А. Смаилов.

    Министерству энергетики РК поручено не допустить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении серого майнинга.

    «Необходимо в принудительном порядке отключать серых майнеров», — заключил Премьер-Министр РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Кыргызстан Алихан Смаилов
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