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Первое заседание Водного совета состоялось в Правительстве РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Марта 2022, 14:37
Первое заседание Водного совета состоялось в Правительстве РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел первое заседание Водного совета, в ходе которого рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызской Республикой и водообеспечения южных регионов Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В целях совершенствования системы управления водными ресурсами в Казахстане создан Водный совет под председательством Премьер-Министра РК. Совет нацелен на выработку рекомендаций и предложений по вопросам национальных приоритетов политики в области водного хозяйства.

Казахстанская и кыргызстанская стороны заключили договоренности на взаимовыгодных условиях по товарообмену электроэнергией и водообеспечением.

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«В приоритете – обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан является основной задачей Правительства. Данный вопрос находится на особом контроле», — отметил А. Смаилов.

Министерству энергетики РК поручено не допустить дефицита электроэнергии в Казахстане и применять жесткие меры в отношении серого майнинга.

«Необходимо в принудительном порядке отключать серых майнеров», — заключил Премьер-Министр РК.

Правительство РК   Премьер-министр РК   Энергетика   Кыргызстан   Алихан Смаилов  
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