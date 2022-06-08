Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится 16 июня в области Ұлытау – госсекретарь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одной из важнейших задач Ұлттық құрылтай является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал государственного секретаря Ерлана Карина.

Е. Карин подчеркнул, что в состав консультативно-совещательного органа войдут депутаты Парламента, представители АНК и эксперты.

«Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится 16 июня в новообразованной области Ұлытау. В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты Парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов. Одной из важнейших задач Ұлттық құрылтай является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации», - пишет Ерлан Карин.

16 марта Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана, предложил создать Национальный курултай (Ұлттық құрылтай).

«Все придерживаются решения, которые принимались на таких важных собраниях. Мы должны модернизировать традиции степной демократии, которая стала основой нашего единства, национальные советы, общественные советы доверия выполнили свои функции успешно. Теперь предлагаю вместо них создать национальный курултай, который будут масштабным по составу. Новая структура продолжит деятельность национальных советов на общенародном уровне», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, курултай должен сформировать единую институциональную модель общественного диалога.

«Таким образом он станет связующим звеном между властью и народом. Он сконцентрирует вокруг себя все имеющиеся областные общественные советы», - добавил Касым-Жомарт Токаев.