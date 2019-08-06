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    Первое заседание Совета молодых ученых проведет МОН РК

    6 Августа 2019, 13:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первое заседание Совета молодых ученых состоится при Министерстве образования и науки РК. Об этом заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов в рамках международного форума молодых ученых «Burabay Forum» в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас Министерствообразования и науки РК проводит открытую политику. Мы привлекаем молодых ученыхи приняли решение о создании Совета молодых ученых, и включили известных в стране представителей до 40 лет. Естьопределенные требования к публикационной активности, к ученым степеням. 10числа (августа) собираемся провести первое заседание. У этого Совета достаточносерьезные полномочия», - сообщил министр.

    По словам Асхата Аймагамбетова, в Совет включены 30 ученых.Соответственно, их рекомендуют различные неправительственные и научныеорганизации.

    «Сейчас, когда мыготовим и формируем программу развития науки и образования до 2025 года,активно привлекаем молодых ученых, учителей. В целом, я думаю, что этот органбудет активно способствовать развитию науки. Фактическое положение о Советеутверждено. Там есть определенные параметры, по которым должны соответствоватькандидаты», - отметил глава МОН РК.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Наука
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