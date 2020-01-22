Первое заседание Межгосударственного совета по космосу СНГ проходит в Минске

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В работе Межгосударственного совета по космосу СНГ, первое заседание которого проходит в столице Беларуси, принимает участие казахстанская делегация во главе с вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Азаматом Батыркожа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На повестке дня заседания Межгосударственного совета по космосу СНГ с участием руководителей космической отрасли России, Беларуси, Казахстана, Армении, представителей Исполкома СНГ, Евразийской экономической комиссии - сотрудничество по интеграции наземных инфраструктур, использующих сигналы системы ГЛОНАСС, реализация совместных проектов в космической сфере.
«Казахстан всегда выступал за международную кооперацию во всех сферах, в том числе и космической. Наша принципиальная позиция заключается в том, что развитие космических программ должно быть вне политики. Мирное использование и исследование космического пространства должно быть направлено исключительно на социально-экономическое развитие стран-участниц», - отметил в своем выступлении глава казахстанской делегации.
Главной целью заседания, по мнению большинства участников, является переход от двустороннего взаимодействия в космической сфере к многостороннему.
Приглашая участников Совета по космосу к более тесной кооперации, вице-министр МЦРИАП РК А. Батыркожа отметил, что у Казахстана уже есть опыт сотрудничества в космической сфере в формате ЕАЭС.
«Казахстан давно и плодотворно сотрудничает с Россией и Беларусью. И расширение рамок сотрудничества, привлечение новых участников в работе Совета по космосу позволит запустить еще более интересные проекты, повысить эффективность применения космических технологий», - сказал он.
Межгосударственный совет по космосу участников СНГ продолжает свою работу. В планах казахстанской делегации – посещение объектов космической инфраструктуры Беларуси. И как стало известно корреспонденту МИА «Казинформ», следующее, второе заседание Межгосударственного совета по космосу планируется провести в Казахстане.