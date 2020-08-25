Первое Правительство Казахской Республики собрало исконные казахские земли – Зиябек Кабульдинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первое Правительство Казахской Республики собрало исконные казахские земли. Об этом сообщил в ходе онлайн-конференции, приуроченной к 100-летию Казахской Республики, директор Института истории и этнологии имени Ш. Уалиханова, доктор исторических наук, профессор Зиябек Кабульдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ». Организатором мероприятия является демократическая партия «Ақ жол» совместно с институтом «Алаш».

«Как вы знаете, 26 августа 1920 года советская власть издала декрет «Об образовании Автономной Киргизской (Казахской) Советской Социалистической Республики» в составе РСФСР. Председателем Центрального исполнительного комитета Казахской автономии был назначен Сейткали Мендешев, а председателем Совнаркома – Виктор Радус-Зенькович. С 4 по 12 октября прошел первый (учредительный) Съезд Советов Казахстана. Поэтому считается 4 октября произошло восстановление казахской государственности, началось возрождение 2,5-тысячелетней традиции», – сказал З. Кабульдинов.

Профессор напомнил, что с 1920 года по 1925 год столицей Казахстана был Оренбург, который также был одним из центров колонизации в царское время. При этом если в 1920 году в Казахской автономии насчитывалось около трех миллионов человек населения, то после объединения всех казахских земель численность населения достигла 6,5 миллиона человек. Доля казахов составляла немногим больше половины населения. В то время в Казахскую автономию входил и Каракалпакстан.

Как отметил З. Кабульдинов, во время нахождения столицы в Оренбурге властям Казахской автономии удалось решить ряд вопросов, в том числе: кадровый, земельный, вопрос административно-территориального деления, вопрос государственного языка, образования и другие. Также первое Правительство Казахстана эффективно вело борьбу с голодом 1921-1922 годов. Для решения кадрового вопроса были привлечены образованные люди из числа участников движения «Алаш», включая Алихана Бокейханова. Когда председателем Совнаркома был Сакен Сейфуллин, было назначено более 1 тысячи стипендий для молодых казахов, направленных на учебу в высшие учебные заведения России. В Оренбурге был Казахский институт народного образования, в котором также прошло обучение множество молодых людей. Таким образом, с первых лет существования Казахской Республики уделялось особое внимание подготовке кадров для государственного аппарата и народного хозяйства.

Как сообщил ученый, в 1924-1925 годах были собраны воедино все исконные казахские земли. Правительству КазАССР удалось решить эти вопросы, проблемы возникли только с городом Омск и Омским уездом. В Москве принимались решения о передаче Омска и Омского уезда Казахстану, затем эти решения отменялись. Только в 1928-1929 годах, когда деятелей движения «Алаш» во власти уже не было, приняли окончательное решение о включении Омска и Омского уезда в состав РСФСР.

Сегодня демократическая партия «Ақ жол» совместно с институтом «Алаш» провела международную научную видеоконференцию «100 лет Казахской Республике и роль деятелей «Алаш» в ее образовании».



