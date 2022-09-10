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    Первое полнолуние осени 2022 года принесет удачу творческим людям

    10 Сентября 2022, 02:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 9 сентября наступило полнолуние. Своего расцвета оно достигнет 10 сентября, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Московского планетария.

    Согласно прогнозам астрологов, самым подходящим занятием для людей в этот период окажется творческая деятельность и все, что с ней связано. Время благоприятно для создания новых идей, реализации креативных задумок, завершения неоконченных дел и ухода за собой. При проблемах со здоровьем можно смело заниматься восстанавливающими и очищающими процедурами.


    В период полнолуния астрологи не советуют начинать новые проекты и заключать важные сделки, принимать серьезные решения, ни в коем случае не пользоваться неисправной техникой или автомобилем, поскольку в дело вмешается конфликтный и скандальный Марс, в котором окажется главная точка полнолуния.

    Уже через несколько дней ситуация изменится, говорят звездочеты, поэтому дни полнолуния рекомендуется проводить дома или в кругу друзей.

    Последний раз Луна максимально приближалась к Земле 14 июня 2022 года. Тогда видимый диаметр Луны увеличился примерно на 8% относительно среднего значения, яркость возрасла примерно на 13%.


    Главное фото: Сара Кабикызы

    Фото в тексте: Ильзат Сафаргалиев

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Наука Освоение космоса Общество Космос
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