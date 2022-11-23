Первое общественное место для проведения досуга детям с инвалидностью появится в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В парке Гагарина областного центра ведется серьезная реконструкция, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В парке Гагарина в этом году ведутся работы по его реконструкции. Здесь проведено объединение парковой зоны по улице Чокина, восстановлена целостность парка, и тем самым обеспечена безопасность отдыхающих, особенно детей», - сообщили журналистам в пресс-службе акима города Павлодара.

Кроме того, завершено устройство сухого фонтана, специалисты провели его пробный запуск. Весной 2023 года он начнет свою работу.

«В парке установлена первая в городе детская площадка с элементами инклюзии. Таким образом, в Павлодаре появится первое общественное место для проведения досуга детям с инвалидностью, которое будет отвечать всем современным требованиям и стандартам в этой области», - подчеркнул источник.

Все основные работы на объекте выполнены, остаются незначительные доработки, которые завершаться до конца месяца. Установлены качели, скамейки и урны, столбы освещения, мини-футбольное поле, столы для игры в шахматы. На этой неделе начнут установку освещения и дополнительных камер видеонаблюдения. Весной в парке будут дополнительно высажены несколько десятков деревьев.



«Кроме этого, в парке установили скульптуры «Сила книг» и «Стрекоза». Также будет установлена фотозона «Крылья ангела». Стрекоза выполнена из армированного бетона, металла и стеклопластика. Идея установить скульптуру принадлежит жителям города, которые довольно часто высказывали в социальных сетях мнение увековечить стрекозу как символ борьбы с гнусом», - сообщили в администрации города.

Каждое лето павлодарцы радуются вылету этих насекомых, природному врагу комаров и мошек, напомнили здесь. Скульпторы Мурат Абылкасымов и Виктор Татаринович изобразили ее сидящей на листе кувшинки. По задумке авторов стрекоза символизирует собой символ лета, легкость, полет. На изготовление и монтаж фигуры из бюджета были затрачены 2 млн тенге.

Помимо этого, парк украсила скульптура «Сила книги», также изготовленная из армированного бетона и олицетворяющая превосходство интеллекта, знаний. На ее изготовление выделено 3 млн тенге.

«Любителей красивых кадров порадует фотозона «Крылья ангела», выполненная из стеклопластика, эмали и витражного акрила. На изготовление и установку фотозоны потрачено 2 млн тенге», - отметили в пресс-службе.



