Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Первое место заняла мужская сборная Казахстана на чемпионате Азии по тяжелой атлетике

    26 Апреля 2021, 10:36

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте завершился чемпионат Азии по тяжелой атлетике. По итогам турнира мужская сборная Казахстана заняла первое место. Женская в общекомандном зачете расположилась на четвертом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики РК.

    Как сообщалось, в сумме казахстанские спортсмены завоевали семь медалей:

    «Золото» - Арли Чонтей (до 55 кг)

    «Серебро» - Аблай Ауелханов (до 55 кг), Карина Кузганбаева (до 81 кг), Нургиса Адилетулы (до 89 кг)

    «Бронза» - Екатерина Быкова (до 71 кг), Айзада Муптильда (+87 кг), Артем Антропов (до 102 кг)

    «Задачи на чемпионат ребята выполнили! Мужская сборная стала лидером, женская заняла четвертое место – это отличный результат. После годичного перерыва команда соскучилась за атмосферой настоящих соревнований, каждый спортсмен выложился. Опытные ребята показали свой класс, у кого-то получилось лучше, у кого-то хуже.

    В любом случае работу над ошибками мы уже наметили. Порадовала молодежь – для некоторых ребят это был первый международный старт, и они не растерялись, отработали каждый подход», - отметил г лавный тренер НСК РК Бахыт Ахметов.

    -Как обстоят дела с лицензиями на Олимпиаду?

    -На сегодняшний день цикл квалификационных стартов еще не окончен для всех стран-участниц. Впереди чемпионат Африки, юниорский чемпионат мира, после которых рейтинговые очки распределятся окончательно.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские тяжелоатлеты стали четвертыми на чемпионате Азии в Корее
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Самые красивые боксерши Казахстана подерутся друг с другом в Петропавловске
    «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров