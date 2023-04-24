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    Первое место заняла команда Карагандинской области на турнире памяти каратиста Георгия Лутошкина

    24 Апреля 2023, 22:31

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сборная Карагандинской области заняла первое место на международном турнире по карате WKF Karaganda Open памяти легендарного спортсмена и тренера Георгия Лутошкина. В копилке карагандинцев 14 золотых, пять серебряных и 19 бронзовых наград, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бойцы мерились силами в спорткомплексе «Жастар». В традиционных состязаниях участвовали 500 спортсменов. За победу бились дети от 6 лет и сильнейшие взрослые мастера из России, городов и областей Казахстана.

    Среди участниц турнира каратистка из Сарани Наталья Курдюкова. Спортсменка поставила перед собой амбициозную цель – поехать на чемпионат мира.

    «Мой тренер занимался у Георгия Лутошкина, поэтому я понимаю всю ответственность, когда выступаю на этих соревнованиях. Занимаюсь карате уже три года. Хочу стать членом сборной Казахстана. Мечтаю выступать на престижных соревнованиях, принять участие в чемпионате мира. Для этого много тренируюсь», – сказала Наталья Курдюкова.

    Георгий Лутошкин – первый чемпион СССР, обладатель седьмого дана по карате-до. Спортсмен из Майкудука входил в десятку сильнейших каратистов мира. Ему рукоплескали любители рукопашных боев Америки, Египта, Югославии, Венгрии, Франции, Германии и Японии.

    К концу 80-х прошлого века, когда карате вышло «из подполья», Лутошкин организовал федерацию боевых искусств. Он провёл первый открытый чемпионат СССР по карате в Караганде. Благодаря ему на мировых чемпионатах зазвучали имена карагандинцев Виктора Ешкина, Сергея Попова, Валерия Бокия, Ирины Тишиной и Валентина Келлера.

    В 2000 году Георгий Лутошкин трагически погиб. Но дело его продолжает жить – новые чемпионы прославляют Караганду на международных аренах.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Спорт
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