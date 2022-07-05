Первое место по охвату повторной ревакцинацией занимает Акмолинская область

Первое место по повторной ревакцинации в республике занимает Акмолинская область. Об этом сообщила на прошедшем брифинге главный государственный санитарный врач региона Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, по Казахстану за прошедшие сутки зарегистрировано 187 случаев КВИ, прирост составил - 0,01 %.

«В Акмолинской области ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией относительно стабильная. Рост заболеваемости COVID-19 отмечается с 15 июня. Так, за предыдущую неделю, с 19 по 25 июня, зарегистрировано 8 случаев КВИ, а за последнюю, с 26 июня по 3 июля, зарегистрировано уже 20 случаев, отмечается рост на 12 случаев (60%)», - проинформировала А. Мусина.

Из 20 заболевших 10 были вакцинированы (50%), 14 - не получили своевременно ревакцинацию, а двое - не получили повторную ревакцинацию.

«В июле четыре случая зарегистрированы в Бурабайском районе, три - в городе Кокшетау, два - в районе Биржан сал, по одному случаю - в Атбасарском, Аршалынском и Ерейментауском районах. Из 12 больных КВИ выявлены при самообращении 11. Заболеваемость среди контактных не регистрировалась. Все заболевшие обратились за медпомощью после появления симптомов заболевания», - добавила главный госсанврач региона.

С начала прививочной кампании в регионе первым компонентом привиты 361130 акмолинцев, что составляет 75,4% от подлежащего населения; от общего числа населения - 49,2%. Вторым компонентом привиты 348745 человек, от общего количества подлежащего контингента - 72,8%, от общего числа населения - 47,5%.

По ревакцинации регион занимает 9-е место по республике. А вот по повторной ревакцинации – первое.

«Всего повторной ревакцинацией охвачено 15598 человек, при плане 23954, выполнение составило 65,1 % при республиканском показателе в 35,4%», - добавила А. Мусина.

Также, как было отмечено на брифинге, за последнюю неделю в сравнении с предыдущей в Акмолинской области отмечается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями.

По словам спикера, шесть случаев заболевания зарегистрированы в Есильском районе (75%) и два - в Бурабайском (25%). При этом пять случаев приходятся на детей до 14 лет, три – на взрослых.

«При проведении эпидемиологического расследования установлено, что предполагаемым фактором передачи инфекции послужило несоблюдение личной гигиены», - отметила А. Мусина.

По республике за 6 месяцев 2022 года зарегистрировано 19 случаев групповых пищевых отравлений, в том числе два случая в Акмолинской области с 12 пострадавшими детьми до 14 лет.

Спикер также напомнила в завершение основные правила, соблюдение которых поможет избежать заболевания острыми кишечными инфекциями.



