Первое казахстанское зерно направлено в китайский Шаньдун

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан намерен развивать сотрудничество в агросекторе с провинцией Шаньдун КНР. Соответствующие договорённости достигнуты в рамках встречи министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева и секретаря парткома КПК провинции Линь У, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Отметим, Шаньдун является четвертой провинцией по объемам торговли с Казахстаном после СУАР, Пекина и провинции Ганьсу. За прошлый год товарооборот составил 2 млрд долларов. Показатель может вырасти, выразил уверенность Ербол Карашукеев, поскольку Казахстан готов предложить широкий ассортимент высококачественной сельхозпродукции. У республики есть потенциал увеличить объемы ежегодных поставок зерна до 1 млн тонн, а также продавать в КНР охлаждённую мясную продукцию.

Первые 1.3 тыс. тонн казахстанского зерна сегодня отправились из Алматы в город Цзинань на новом грузовом контейнерном поезде. Данное событие станет поводом открытия формирующего центра Шаньдун в Алматы на станции Бурундай.

Кроме того, планы по увеличению поставок сельхозпродукции закрепили подписанием меморандума между Продкорпорацией и компанией Binzhou Zhongyu Foods. Документом предусматривается экспорт 200 тыс. тонн отечественного зерна в Поднебесную.

Обсудили стороны и вопросы совместной научной деятельности Казахстана и Шаньдун в АПК. Глава МСХ рассказал о действующих аграрных университетах страны и направлениях их работы.

В частности, в этом году Минсельхозом разработан проект Комплексного плана по развитию селекции и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур, основной задачей которого станет создание конкурентоспособных сортов нового поколения с высоким потенциалом продуктивности.

Ербол Карашукеев также подчеркнул необходимость развивать академическую мобильность, научные стажировки профессорско-преподавательского состава, ученых НИИ и студентов вузов.

Намерения скрепили меморандумом между Казахским агротехническим исследовательским университетом и Шаньдунской академией сельскохозяйственных наук. Стороны будут проводить совместные исследования и разработки в семеноводстве. Такое взаимодействие может дать высокие результаты за счет синергии отечественных и китайских сортов, отметил министр.

В завершение Ербол Карашукеев вновь призвал китайских бизнесменов к открытию совместных перерабатывающих предприятий на территории Казахстана, учитывая большое внимание нашей страны к сфере переработки сельхозпродукции.

Отметим, с января по июнь 2023 года товарооборот сельхозпродукции между РК и КНР составил 578,5 млн. долларов, что на 72,7% больше чем за аналогичный период 2022 года. Основной объем экспорта в Китай приходится на зерновые культуры и масло различных видом, импортируем в свою очередь овощи и орехи.