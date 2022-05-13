Первое изображение черной дыры в центре Млечного Пути показали астрономы

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Ранее ученые видели только звезды, вращающиеся вокруг массивного объекта в центре Млечного Пути, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Европейского совета по исследованиям , снимок доказывает, что объект действительно является черной дырой. Подобные изображения предоставят ученым сведения о гигантских объектах, которые находятся в центре большинства галактик.

«Изображение в беспрецедентном разрешении получено телескопом Event Horizon Telescope (EHT) в рамках проекта «BlackHoleCam», - отметили в Совете по исследованиям.

Первое изображение черной дыры учены получили в 2019 году и назвали его M87. Объект находился в центре более далекой галактики «Мессье 87».

Новый снимок показывает массивный объект, который находится в самом центре нашей галактики. Европейские астрономы говорят, что фото доказывает, что данный объект, известный как «Стрелец A», является черной дырой.

«Мысль о том, что внутри Млечного Пути может быть сверхмассивная черная дыра, всегда интриговала и мотивировала меня. Теперь мы можем увидеть, что она существует», - говорит профессор астрофизики, частиц и радиоастрономии в Университете Радбауд Хейно Фальке.

«Мы не можем видеть горизонт черной дыры, потому что она темная, горячий и светящийся газ вокруг нее обнаруживает контрольную сигнатуру - темную центральную область. Эта область называется «тенью», которая окружена яркой кольцеобразной структурой. Новый снимок фиксирует свет, искривленный мощной гравитацией черной дыры, которая в 4 млн раз массивнее нашего Солнца. Для меня новое изображение даже более захватывающее, чем предыдущее изображение черной дыры M87. Оно позволяет предсказать размер тени. Мы можем предположить, что общая теория относительности Эйнштейна верна», - сказал профессор Михаэль Крамер из Института радиоастрономии.



