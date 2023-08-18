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    Первенство Первой лиги по футболу – «Тараз» обыграл алматинский «Хан-Тенгри»

    18 Августа 2023, 03:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Футболисты Тараза в очередном туре первенства Первой лиги на своем поле обыграли «Хан-Тенгри» из Алматы со счетом 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Тараз», первый тайм домашнего матча прошел в обоюдных атаках, но успеха ни одна команда так и не добилась.

    В начале второго тайма хозяева использовали свой шанс - после подачи углового мяч головой в ворота соперника отправил жамбылский игрок Бауыржан Рахмет.

    Вскоре хозяева заработали пенальти, который реализовал Жакып Кожамберды. Счет игры - 2:0.

    После этого гости бросились отыгрываться. И вскоре красивым ударом с пределов штрафной забил алматинец Диас Калыбаев.

    Несмотря на усилия алматинцев и добавленные восемь минут, счёт не изменился.

    ФК «Тараз» одержал важную победу со счётом 2:1, отметили в пресс-службе футбольного клуба.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Спорт Футбол Тараз
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