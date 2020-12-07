Первенца в карете «скорой помощи» родила женщина в Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 39-летнюю женщину спасли врачи Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Своего первенца женщина родила в машине службы скорой помощи. Но вначале пуповина дважды обвилась вокруг шеи ребенка, и он едва не задохнулся. Сотрудники областной скорой медицинской помощи в экстренном порядке восстановили дыхание малыша в течение 10 минут. В настоящее время и мать, и ребенок вне опасности. Они лежат в роддоме под пристальным наблюдением врачей.

Каждый день в Туркестанском регионе на вызов выезжает 124 бригады областной СМП. В среднем за сутки поступает около 2000 звонков. В будущем году количество бригад увеличится до 150. И будет продолжена работа по усовершенствование службы скорой медицинской помощи.



