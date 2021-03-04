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    Первая женская бригада водителей самосвалов появилась в Костанайской области

    4 Марта 2021, 14:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Женская бригада водителей карьерных самосвалов уже приступила к работе на Комаровском предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Палаты предпринимателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Нетипичную для женщин специальность 4 представительницы прекрасного пола получили в ТОО «Учебный центр «ПРОФИ». Сейчас бригада уже работает на Комаровском горном предприятии.

    Как оказалось, профессию водителя карьерного самосвала женщины осваивали на курсах в течение двух лет. Как только они сдали все квалификационные экзамены, сразу же приступили к работе.

    Как рассказал директор учебного центра «ПРОФИ» Андрей Бабич, в Послании народу Президент страны дал конкретные поручения по реформированию профессионального образования и улучшению системы подготовки специалистов для всех отраслей экономики.

    «Появилось новое понятие – дуальная система. В ее рамках обучение проводится большей частью не в учебном заведении, а на предприятиях. То есть, 60-70 процентов времени будущие специалисты обучаются на производстве. ТОО «Комаровское горное предприятие» - один из наших стратегических партнеров. В прошлом году мы заключили с ними договор на подготовку водителей карьерного автосамосвала. Нестандартным было то, что все обучающиеся данного курса были девушки. Наш центр держит с ними связь, отзывы положительные», - добавил он.

    К слову, данный центр наряду с еще 35 образовательными учреждениями региона является участником госпрограммы «Еңбек». Благодаря этой программе безработных могут обучать за счет государства.

    «Данные учебные центры не просто выпускают квалифицированные кадры, но и содействует в их трудоустройстве. При включении учебного центра в Реестр, учитывается процент трудоустройства – он должен быть не менее 60. Это один из главных показателей, по которому оценивается организация образования. То есть, в конечном счете человек, направленный в тот или иной центр, должен быть официально трудоустроен», - пояснил эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Сания Иментаева.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

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