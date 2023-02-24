Первая за последние 30 лет метель ожидается в Лос-Анджелесе

ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – В некоторых частях южной Калифорнии ожидается первая с 1989 года метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Синоптики предсказывают, что к субботе пройдет рекордный снегопад – в горах к востоку от Лос-Анджелеса ожидается до 2,4 м снега.

Сильный шторм уже принес сильные метели и низкие температуры на большую часть севера США.

Резкое похолодание здесь происходит на фоне того, как части юго-востока США изнемогают от рекордной жары. Холодный фронт простирается вдоль всего западного побережья США, а также канадской провинции Британская Колумбия.

Предупреждение о возможной метели действует в прибрежных горах округа Вентура и горах округа Лос-Анджелес с раннего утра пятницы до субботы, сообщила Национальная метеорологическая служба.

Синоптики заявили, что сильный снегопад будет сопровождаться сильным ветром и «почти нулевой видимостью». Прогнозируется, что снег покроет южные горы Сьерра-Невада в центральной и западной частях штата.

В четверг школы на крайнем северо-западе штата закрылись из-за необычной погоды.

«Это первый снежный день за 31 год моей работы в округе», — пояснил Los Angeles Times сотрудник местного департамента образования Джефф Напьер.

По словам синоптиков, в более низких частях южной Калифорнии помимо дождя может также пойти снег, поскольку в выходные ненастная погода будет двигаться на юг.

В других частях США резкое похолодание вынудило местные власти закрыть школы, предприятия и законодательные собрания некоторых штатов.

В городе Портленд, штат Орегон, за ночь в четверг утром выпало почти 28 см снега, это второй самый снежный день за всю историю наблюдений.

Шторм привел к гибели в Мичигане пожарного-добровольца, который, как сообщается, зацепился за оборванную линию электропередач. Власти штата Орегон также расследуют предполагаемую смерть от переохлаждения, которая, по их словам, может быть связана со штормом.

Сильный ветер вырвал с корнем массивное дерево, которое упало на дом в Калифорнийском заливе, в результате чего годовалый ребенок оказался в больнице в критическом состоянии.

В пяти штатах сотни тысяч домов и предприятий — 750 000 домов в одном только Мичигане — остались без электричества в четверг вечером.

По данным FlightAware, в четверг более 8 000 рейсов в США были отменены или задержаны.

Тем временем в четверг температура в столице США - Вашингтоне - достигла отметки в +27°C, что является февральским максимумом для данного региона с 1874 года.



