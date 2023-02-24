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    Первая за последние 30 лет метель ожидается в Лос-Анджелесе

    24 Февраля 2023, 19:55

    ЛОС-АНДЖЕЛЕС. КАЗИНФОРМ – В некоторых частях южной Калифорнии ожидается первая с 1989 года метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Синоптики предсказывают, что к субботе пройдет рекордный снегопад – в горах к востоку от Лос-Анджелеса ожидается до 2,4 м снега.

    Сильный шторм уже принес сильные метели и низкие температуры на большую часть севера США.

    Резкое похолодание здесь происходит на фоне того, как части юго-востока США изнемогают от рекордной жары. Холодный фронт простирается вдоль всего западного побережья США, а также канадской провинции Британская Колумбия.

    Предупреждение о возможной метели действует в прибрежных горах округа Вентура и горах округа Лос-Анджелес с раннего утра пятницы до субботы, сообщила Национальная метеорологическая служба.

    Синоптики заявили, что сильный снегопад будет сопровождаться сильным ветром и «почти нулевой видимостью». Прогнозируется, что снег покроет южные горы Сьерра-Невада в центральной и западной частях штата.

    В четверг школы на крайнем северо-западе штата закрылись из-за необычной погоды.

    «Это первый снежный день за 31 год моей работы в округе», — пояснил Los Angeles Times сотрудник местного департамента образования Джефф Напьер.

    По словам синоптиков, в более низких частях южной Калифорнии помимо дождя может также пойти снег, поскольку в выходные ненастная погода будет двигаться на юг.

    В других частях США резкое похолодание вынудило местные власти закрыть школы, предприятия и законодательные собрания некоторых штатов.

    В городе Портленд, штат Орегон, за ночь в четверг утром выпало почти 28 см снега, это второй самый снежный день за всю историю наблюдений.

    Шторм привел к гибели в Мичигане пожарного-добровольца, который, как сообщается, зацепился за оборванную линию электропередач. Власти штата Орегон также расследуют предполагаемую смерть от переохлаждения, которая, по их словам, может быть связана со штормом.

    Сильный ветер вырвал с корнем массивное дерево, которое упало на дом в Калифорнийском заливе, в результате чего годовалый ребенок оказался в больнице в критическом состоянии.

    В пяти штатах сотни тысяч домов и предприятий — 750 000 домов в одном только Мичигане — остались без электричества в четверг вечером.

    По данным FlightAware, в четверг более 8 000 рейсов в США были отменены или задержаны.

    Тем временем в четверг температура в столице США - Вашингтоне - достигла отметки в +27°C, что является февральским максимумом для данного региона с 1874 года.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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