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    Первая за 200 лет мечеть открылась в Афинах

    5 Ноября 2020, 04:25

    АФИНЫ. EURONEWS-КАЗИНФОМ - В столице Греции открыта первая мечеть. С момента создания греческого королевства в 1832 году строительство мечетей в Афинах было запрещено. Сняли запрет лишь в 2006 году, и только в 2016-м удалось согласовать начало строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Открытие планировали весной, но из-за пандемии планы пришлось изменить, в том числе из-за задержек с материалами, которые требовались для внутренней отделки. Торжественную церемонию также пока не проводили, её надеются организовать, как только это позволит эпидемическая ситуация. Из-за антикоронавирусных мер пока ограничено и число молящихся: не более 9 человек одновременно, хотя технически мечеть может вместить 350 верующих.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Религия Греция
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