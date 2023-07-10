Первая ярмарка вакансий в метавселенной прошла в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 100 студентов и 10 компаний приняли участие в первой виртуальной ярмарке вакансий. Организацию платформы обеспечили Astana Hub и Vardix. Всем кто зарегистрировался на участие в ярмарке, был предоставлен доступ к платформе, передает МИА «Казинформ».

«Платформа начиналась как инструмент для внутреннего использования, потом мы решили, что нужно поделиться с миром. То, что пользователи видели на ярмарке вакансий - это лишь малая часть функционала, который есть у платформы. Мы планируем расширить его и добавить новые возможности для проведения более масштабных мероприятий в виртуальной вселенной. В целом, подготовка к ярмарке вакансий заняла примерно 2-3 недели. Сюда входит моделирование локации, размещение стендов и подключение функционала VARGATES», - рассказал директор ТОО «DreamLight» Александр Мазуренко.

Ярмарка в метавселенной дала возможность ведущим IT-компаниям, таким как: НИТ, Wooppay, Halyk, DataArt, Kazdream, Kolesa group, Sergek group, ЦЭФ, Big Dream и ProSklad представить свои вакансии и встретиться с потенциальными кандидатами в виртуальной среде. Соискатели же могли исследовать вакансии различных компаний, ознакомиться с их проектами и виртуально встретиться с рекрутерами.

К примеру, специалисты HR международной финтех-компании Wooppay, которая создает и внедряет платежные и технологические решения для Казахстана и Средней Азии, на ярмарке проконсультировали порядка 30 человек.

«Отклики приходят до сих пор. Обрабатываем в порядке очереди. Обратная связь обязательно выдается всем. Проводится телефонное ревью с каждым из откликнувшихся. Часть откликов от студентов, у которых есть возможность пройти у нас производственную практику или стажировку во время учёбы. Есть и потенциальные кандидаты, которых мы готовы рассмотреть в случае расширения штата, по направлению Data Science. Некоторые соискатели рассматривают удаленный формат работы. Мы запланировали онлайн собеседование с потенциальным кандидатом, который готов к релокации в случае удовлетворительного исхода», - рассказала рекрутер компании Wooppay Дамелия Канафина.

По итогам виртуальной ярмарки 35 студентов и выпускников обменялись контактами с представителями компаний. Кроме поиска работы пользователи могли пройти онлайн-экскурсию Astana Hub.

«Идея очень актуальная и отлично реализована. Это мой первый опыт пребывания в метавселенной. У себя дома в Кызылорде часто вижу, что Astana Hub многие мероприятия проводит офлайн. А в метавселенной у меня появилась возможность онлайн посетить технопарк, чему я очень рад», - поделился мнением посетитель ярмарки вакансий, разработчик в сфере GameDev Нурсултан Атымтай.

Также участники ярмарки получили возможность пройти обучение на онлайн-курсе Beta Career, который поможет подготовиться к собеседованию в топовые IT-компании.