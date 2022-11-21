Первая встреча Иорданско-казахстанской ассоциации по культуре состоялась в Аммане

АММАН.КАЗИНФРМ – В столице Иордании состоялось первое заседание Иорданско-казахстанской ассоциации по культуре, на которой были озвучены цели и задачи организации, а также обсуждены досрочные президентские выборы в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие представители дипломатических и бизнес кругов Иордании, эксперты и представители СМИ. В своей приветственной речи президент Иорданско-казахстанской ассоциации по культуре Ахмад Даудиа рассказал о ее целях,

Он сообщил, что ассоциация была создана в сентябре прошлого года и является первой совместной организацией такого рода между Иорданией и Казахстаном, направленной на углубление уз дружбы, сотрудничества и культурного обмена между Казахстаном и Иорданией.Он также выразил надежду, что она станет отражением связей между народами Казахстана и Иордании для формирования научного и социокультурного сотрудничества.

«Между нашими странами и народами есть сходства в системе культурных ценностей, основанных на схожей истории, которая сегодня формирует культуру в ее лучшем виде. Это дает нам возможность для работы над совместной программой, которая укрепит культурное сотрудничество между нашим братскими народами и далее будет способствовать расширению горизонтов совместной деятельности в различных областях», - добавил А.Даудиа.

Представители Ассоциации заявляют, что намерены поделиться иорданской культурой, обладающей собственным историческим, арабским и исламским колоритом, с казахстанскими народом.

«А учитывая то, что казахстанское культурное и духовное наследие зиждется на ее богатой истории, это даст нам возможность поделиться с казахстанцами собственной историей от времен Набатейской цивилизации и далее вплоть до исламских времен, и даже наших дней», - отмечают члены Ассоциации.

Повестка встречи также затронула внеочередные президентские выборы в Казахстане. Участники встречи в ходе обсуждения отметили, что выборы отражают твердую приверженность Казахстана принципам демократии в стране, где каждому гражданину разрешено принять непосредственное участие в этом историческом событии, которое определит будущее Казахстана и позволит осуществить всестороннюю трансформацию политической модели всей страны.

По итогам заседания организаторы подвели итоги встречи и озвучили цели ассоциации. Так, организация в ближайшее время планирует проводить семинары и лекции, обеспечивать двустороннее сотрудничество в сфере образования и культуры, оказывать информационную и консультативную поддержку иорданским студентам, желающим учиться в казахстанских вузах, а также организовывать взаимные визиты на академическом и культурном уровнях.



