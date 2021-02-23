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    Первая виртуальная антикоррупционная выставка открылась в Акмолинской области

    23 Февраля 2021, 10:59

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау состоялась презентация первой виртуальной антикоррупционной выставки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    Мероприятие организовано территориальным антикоррупционным ведомством, проектным офисом «Акмола – адалдық алаңы» совместно с акиматом области. Участники смогли ознакомится в онлайн-формате с информацией о различных проектах Антикоррупционной службы, общественных мониторингах, антикоррупционном законодательстве, социальных исследованиях, работе превенции, а также о планируемых проектах, направленных на цифровизацию и интеграцию процессов предоставления государственных услуг.

    В приветственном слове заместитель акима региона Айна Мусралимова отметила, что не зря местом проведения выставки выбран именно дворец детства и юношества «Болашақ сарайы».

    «Работа нового досугового центра направлена на всесторонне развитие и обучение детей и молодежи, ведь именно подрастающему поколению отведена особая роль в формировании нетерпимости к коррупции среди населения», - подчеркнула Айна Мусралимова.

    «Как местные жители, так и гости региона, посетив данную выставку, организованную с применением информационных технологий, могут ознакомиться с тем, какая работа по противодействию коррупции проводится в области, какие достигнуты результаты и намечены перспективы антикоррупционной деятельности. Считаем, что такой уникальный подход позволит обеспечить широкое вовлечение общества в повышение уровня антикоррупционной культуры», - рассказал в ходе мероприятия руководитель руководитель территориального Департамента по противодействию коррупции Мурат Тюлеубаев.

    Организаторы выставки уверены, что подобные современные форматы профилактики коррупции должны стать эффективным инструментом в формировании антикоррупционного мировоззрения всего общества, в особенности в построении добропорядочного молодого поколения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акмолинская область Коррупция Общество
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