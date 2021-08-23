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    Первая в мире вакцина против КВИ на основе ДНК одобрена для экстренного использования, можно прививать детей

    23 Августа 2021, 13:13

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Генеральный контролер лекарственных средств Индии (DCGI) в пятницу дал разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса ZyCoV-D Zydus Cadila, сообщило Министерство науки и технологий страны. Согласно сообщению министерства, первая в мире вакцина против COVID-19 на основе ДНК, разработанная в Индии, одобрена для вакцинации взрослых и детей 12 лет и старше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на India TV News Desk.

    Промежуточные результаты клинических испытаний фазы III с участием более 28 000 добровольцев показали, что первичная эффективность в случаях с симптоматической положительной реакцией ПЦР с обратной транскрипцией составила 66,6%. На данный момент это крупнейшее испытание вакцины от COVID-19 в Индии. Эта вакцина уже продемонстрировала устойчивый профиль иммуногенности, переносимости и безопасности в адаптивных клинических испытаниях фазы I / II, проведенных ранее. Клинические испытания фазы I / II и фазы III контролировались независимым советом по мониторингу безопасности данных (DSMB).

    1 июля крупная фармацевтическая компания со штаб квартирой в Ахмедабаде подала заявку в DCGI на получение разрешения на экстренное использование вакцины. Компания заявила, что на данный момент провела крупнейшее клиническое испытание вакцины в Индии в более чем 50 центрах.

    ZyCoV-D теперь является шестой вакциной, одобренной для использования в стране. Для вакцинации в стране также применяются вакцины Covishield от Serum Institute, Covaxin от Bharat Biotech, российская вакцина Sputnik V, препараты американского производства Moderna и Johnson and Johnson.

    Вакцину ZyCoV-D на основе плазмидной ДНК следует вводить внутрикожно с помощью безыгольного инъектора.

    Панкадж Р. Патель (Pankaj R Patel), председатель Zydus Group, выразил удовлетворение тем, что они смогли выпустить «безопасную, хорошо переносимую и эффективную вакцину».

    «Создание первой в мире ДНК-вакцины в такой решающий момент и несмотря на все проблемы - это дань уважения индийским ученым-исследователям и их духу новаторства», - сказал он.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Здравоохранение Индия Коронавирус в мире Вакцинация
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