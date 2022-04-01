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    Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

    1 Апреля 2022, 23:30

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минздрава РФ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Минздрав России зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России», - говорится в сообщении.

    Назальная вакцина состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.

    «Вакцина так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов двадцать шестого и пятого типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели, то есть в режиме прайм-буст», - говорится в сообщении.

    Она может применяться гражданами старше 18 лет, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

    «На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», - говорится в сообщении Минздрава России.

    Фото: tass.ru

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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