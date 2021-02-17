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    Первая в этом году тройня родилась в Шымкенте

    17 Февраля 2021, 01:02

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В шымкентском городском перинатальном центре родилась тройня. Первые тройняшки этого года сегодня вместе с мамой выписаны из роддома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Шымкента.

    28-летняя жительница города Айткуль уже давно мечтала о сыне. Мечта сбылась, и в ее жизнь сразу вошли трое сыновей.

    Стоит отметить, на момент рождения тройня весила 1 570 гр, 1 610 гр, 1 820 гр. В настоящее время дети Бекасыл, Ерасыл, Жанасыл прибавили в весе, улучшилось здоровье.

    Тройняшки, родившиеся преждевременно, около двух недель находились под наблюдением специалистов городского перинатального центра. Руководитель управления здравоохранения и врачи вручили новорожденным подарки и торжественно выпустили из роддома.

    «Эти три малыша - первые тройняшки этого года. С начала года в городе родилось 3 753 ребенка, большая часть из них-мальчики», - уточнили в пресс-службе.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Шымкент Общество
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