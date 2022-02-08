Первая тройня родилась в этом году в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области родилась первая тройня в текущем году. Счастливицей стала 29-летняя жительница города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе акмолинской областной многопрофильной больницы, дети появились на свет естественным путем, то есть без применения ЭКО или других вспомогательных репродуктивных технологий.

«У нас начало года ознаменовалось такой радостной новостью, как рождение тройни. Сейчас состояние мамы и деток стабильное. Малыши хорошо набирают вес», - сообщили лечащие врачи перинатальной службы МОБ.

Это вторые роды у Раушан, у нее есть ещё один ребёнок. Малышей счастливые родители назвали: Карим, Алим и Алихан.

По словам врачей, беременность у женщины протекала нормально, дети появились на свет раньше срока - на 34-ой неделе беременности. Двое малышей родились с весом 2 кг 244 гр, один малыш оказался самым маленьким среди братьев, он родился с весом 2 кг 23 гр. Но это очень хорошие показатели для тройняшек.

На данный момент врачи областного перинатального центра проводят все соответствующие процедуры по выхаживанию младенцев.

«Сейчас малыши находятся в палате, рядом с мамой. Врачи выхаживают младенцев, они прикармливаются. Чтобы детки быстрее окрепли, большую роль играет мама. Она выполняет все рекомендации специалистов. Благодаря этому мальчики быстро набирают массу. Тройня – это всегда сложно. Такие роженицы относятся к группе риска по кровотечению. Тут важна слаженная работа всей бригады дородового отделения, родильного отделения, неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, акушерок, среднего медперсонала», - поделились в ведомстве.

Пока врачи не могут озвучить дату выписки тройни и их мамы. Об этом можно будет говорить, только когда показатели здоровья малышей достигнут нормы.



