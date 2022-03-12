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    Первая спартакиада юных патриотов стартовала в Щучинске

    12 Марта 2022, 14:47

    ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В состязаниях, посвященных 30-летию казахстанской армии, принимают участие около 80 юношей – воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и республиканских школ «Жас улан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Соревнования проходят на базе Военного колледжа имени Шокана Валиханова и учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

    В течение четырех дней юноши будут состязаться в меткости стрельбы из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, лыжных гонках и военизированной эстафете.

    По итогам соревнований будут определены победители, как в личном, так и в командном зачете.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Образование Спорт Патриотизм Минобороны РК Вооруженные силы
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