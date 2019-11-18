Первая сессия обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря

МИНСК. БЕЛТА - КАЗИНФОРМ - Первая сессия обеих палат обновленного белорусского парламента откроется 6 декабря. Об этом сообщила журналистам председатель ЦИК РБ Лидия Ермошина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на БЕЛТА.

Палата представителей седьмого созыва соберется на первое заседание утром, в 10:00, а Совет Республики - в 14:00, 6 декабря, проинформировала председатель Центризбиркома.

«Для Совета Республики - это крайний день. Выборы в него прошли 7 ноября. Мы до 7 декабря должны открыть первую сессию», - сказала Лидия Ермошина.

ЦИК подведет итоги выборов 22 ноября.

Между тем, как передает БЕЛТА, ЦИК обнародовал фамилии кандидатов, которые, по предварительным данным, избраны в состав Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Эти сведения размещены на официальном сайте Центризбиркома.

Выборы в Беларуси состоялись по всем 110 округам. Предварительная явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва составила 77,22%, отмечает агентство.

По данным на 20:00, в Брестской области проголосовали 79,34% избирателей от общего числа включенных в списки, в Витебской - 82,09%, в Гомельской - 81,38%. В Гродненской области явка составила 78,69%, в Минской - 78,95%, в Могилевской - 82,3%, в Минске - 63,26%.