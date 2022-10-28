Первая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в Швейцарии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч второго круга на хардовом турнире в помещении в Базеле (Швейцария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с испанским теннисистом Альбертом Рамосом (40-я ракетка мира) Бублик одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился один час и 17 минут.

По ходу игры Александр исполнил девять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Благодаря этой победе теннисист из Казахстана вышел в четвертьфинал швейцарского турнира.

Бублик на данный момент располагается на 38-й позиции рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов).









Фото: sports.kz















