22:20, 27 Октябрь 2022 | GMT +6
Первая ракетка Казахстана вышел в четвертьфинал турнира в Швейцарии
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик провел матч второго круга на хардовом турнире в помещении в Базеле (Швейцария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Во встрече с испанским теннисистом Альбертом Рамосом (40-я ракетка мира) Бублик одержал победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился один час и 17 минут.
По ходу игры Александр исполнил девять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также казахстанец выиграл шесть очков и три гейма подряд.
Благодаря этой победе теннисист из Казахстана вышел в четвертьфинал швейцарского турнира.
Бублик на данный момент располагается на 38-й позиции рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов-профессионалов).
Фото: sports.kz