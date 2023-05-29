Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах перед стартом розыгрыша основной сетки «Ролан Гаррос», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась прежней: лидирует испанец Карлос Алькарас, за ним располагаются Даниил Медведев из РФ и серб Новак Джокович.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял три позиции и стал 51-м. Тимофей Скатов по-прежнему занимает 147-е место.

В парном разряде первую строчку делят нидерландский теннисист Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, третий — представитель США Раджив Рам.

Александр Недовесов отыграл три строчки, заняв 64-е место, Андрей Голубев откатился на одну позицию — 82-й. Бублик сместился с 158-го на 160-е место.



