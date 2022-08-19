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    Первая ракетка Казахстана в парном разряде вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

    19 Августа 2022 09:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в американском Цинциннати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче второго круга Данилина и Хаддад Майя обыграли японско-китайский дуэт Ена Шибахара/Чжан Шуай со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 4 минуты.

    По ходу игры Анна и Беатрис сделали две подачи навылет и три брейка, при этом не проиграв ни одного гейма на своей подаче.

    В матче за путевку в полуфинал их соперницами станут Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).


    Фото:ktf.kz



    #Спорт #США #Теннис
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