Первая ракетка Казахстана в парном разряде вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя вышла в четвертьфинал парного разряда турнира в американском Цинциннати, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче второго круга Данилина и Хаддад Майя обыграли японско-китайский дуэт Ена Шибахара/Чжан Шуай со счетом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час и 4 минуты.

По ходу игры Анна и Беатрис сделали две подачи навылет и три брейка, при этом не проиграв ни одного гейма на своей подаче.

В матче за путевку в полуфинал их соперницами станут Людмила Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия).





Фото:ktf.kz







