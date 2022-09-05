Первая ракетка Казахстана в парном разряде потерпела неудачу на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина завершила выступление на Открытом чемпионате США по теннису в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала Анна Данилина в паре с бразильянкой Беатрис Аддад Майей проиграла в двух сетах дуэту Николь Меликар (США) / Эллен Перес (Австралия) — 3:6, 3:6. Таким образом, Данилина и Майя не смогли выйти в четвертьфинал US Open.

Добавим, что Анна Данилина является лучшей теннисисткой Казахстана в парном разряде: в рейтинге WTA она занимает 19-е место. Ее лучший результат в этом году — выход в финал Australian Open — к слову, также в паре с Беатрис Аддад Майей.









Фото: Sports.kz



