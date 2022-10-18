Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина дебютировала на хардовом турнире парного разряда в мексиканской Гвадалахаре (Мексика), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад Майя Данилина одержала победу над чилийско-словенским дуэтом Алекса Гуарачи — Андрея Клепач в трех сетах со счетом 6:1, 3:6, 10:5. Встреча продлилась один час и 13 минут.

Данилина и Хаддад Майя вышли во второй круг турнира.

Казахстанка на данный момент располагается на 21-й строчке рейтинга WTA в парном разряде, что является лучшим показателем среди казахстанских теннисисток, а бразильянка располагается на 22-й позиции.

В одиночном разряде на стадии полуфинала квалификации этого же турнира в матче с польской теннисисткой Магдаленой Фреш Данилина потерпела поражение в двух сетах со счетом 5:7, 3:6.





Фото: sports.kz



